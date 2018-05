Caparrós vuelve con vitola de chamán

Llegó el día y Joaquín Caparrós vuelve a ocupar el banquillo diestro del Sánchez Pizjuán. Quién iba a decir que el laureadísimo Sevilla Fútbol Club iba a tener que volver atrás trece años de su historia. Y el utrerano llega con vitola de chamán que saque a su querido club del problema en que se ha sumido a través de un curso desquiciado y lleno de unas simas tan profundas que han eclipsado las cimas logradas, que también las hubo.

¿Hubiera recurrido Pepe Castro a su paisano de no mediar derbi a cortísimo plazo? Pues quién sabe, que no seré yo quien se meta en disquisiciones de ese tenor, claro que no. Pero la verdad de esta novela cuasi de terror es que esta noche llega a Dato un enemigo directo, directísimo diríamos, en esa lucha que es encontrar billete rumbo al Continente, y que el Sevilla anfitriona bajo la esperanza de haber echado mano de los saberes del hombre que lo sacó del pozo.

Han pasado trece años de aquel mayo en que se produjo un espectacular volteo de la tortilla doméstica y que dio con la marcha de Caparrós de su casa. Hoy es la vuelta y aunque pasó una barbaridad de agua bajo los puentes, el sevillismo confía en su chamán de cabecera. Dicen los que entretejen el día a día sevillista que, como por ensalmo, la enfermería fue vaciándose a la voz del utrerano y que hasta N'Zonzi parece otro, conque mejor creer que averiguar.

Tiene peligro la cita de esta noche, pues la Real parece que arrumbó el tiquitaca de Eusebio en pos de un fútbol que le está dando puntos. A la incuestionable calidad del plantel donostiarra se ha unido una competitividad que le ha devuelto la ilusión por Europa. Sólo dos puntos entrambos, el partido de hoy es clave para ambos con el recuerdo de que en Anoeta estuvo Berizzo por última vez y que en Nervión estará por vez primera Joaquín Caparrós, hoy convertido en chamán.