Los Cármenes, punto para poner fin a la sequía

Como de no apto para menores se anuncia la película de esta noche en Los Cármenes. Quizá hasta para mayores con reparos es como podría calificarse un partido entre dos necesitados bastante necesitados. Necesitadísimo el Granada, que en Ipurua le daba una ducha de agua helada a una clientela que había acudido con el optimismo que generó el triunfo sobre Las Palmas, y necesitado el Betis, que no acaba de salir de la cuerda floja.

La falta de gol está lastrando al Betis hasta niveles importantes y la dependencia de Rubén Castro es algo que, como se temía, resulta excesivamente nociva. El equipo ha ganado fútbol con Víctor, pero la falta de acierto ante la puerta contraria ha hecho que la cota de puntos no sea como debiera, o como su numerosa hinchada desearía. Tanto empate y tanta derrota mínima están propiciando que el equipo no deje de mirar hacia abajo y evitar la sensación de vértigo que conlleva.

Un viernes más, el Betis comparece en la Liga y hora es de hacer algo tan importante como ganar. Ganar es lo verdaderamente importante en fútbol para que las constantes vitales no se vengan abajo. En este viernes toca Granada y no puede decirse que su rodeo sea, precisamente, un fortín inexpugnable. A él acude la tropa verde, blanca y verde sin su futbolista franquicia, Dani Ceballos, que, presuntamente, forzó la quinta amarilla para asegurarse su presencia en el derbi.

Incomprensible de haber sido esa la razón de su extemporánea protesta cuando el Betis-Valencia daba las boqueadas. En fútbol prima el día a día, ese partido a partido que le adjudican a Simeone cuando dicho concepto es tan viejo como el propio fútbol. ¿Se echará de menos a Ceballos? Ojalá no sea así, aunque al que no convendría echar más en falta es a Rubén Castro para que la sequía goleadora no se eternice y el Betis, por siempre Real Betis Balompié, respire de una vez.