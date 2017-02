Casillas resurge de la basura más mendaz

Absolutamente reacio a dogmatizar, no sé si Íker Casillas es el mejor portero de la historia del fútbol español, pero sí confieso que es el que más logros le ha dado a sus equipos. El Real Madrid y la selección de España ven ahora cómo se les une el Oporto tras asombrarnos con el paradón que le hizo al sportinguista Coates en la última jornada de la Liga portuguesa. Un cabezazo a quemarropa y cuando más gusto da, en el minuto 93.

Entre tanto milagro como el madrileño hizo desde aquella tarde de San Mamés en que, aún barbilampiño, debutó en Primera División se me vienen a la memoria dos prodigios tan prodigiosos como el de la otra noche en Os Dragoes. Uno no fue demasiado trascendente, pero su paradón a Perotti en Nervión se quedó grabado casi con el mismo brillo del que le realizó a Robben minutos antes de que Iniesta nos proporcionase la Copa del Mundo de hace casi siete años.

Después llegaron los desencuentros inexplicables que nacieron de la sesera de Mourinho, que quizás sea el hombre que más ha intentado dañar a nuestro fútbol. Desencuentros inexplicables, pero sólo uno más de los muchos que se han perpetrado en la corte de Florentino. Un futbolista de época despedido antes de tiempo y como a cencerros tapados, pero quien tiene el duro puede cambiarlo y Casillas está no sólo cambiándolo sino que llega a rentabilizarlo.

Hubo incluso tomaduras de pelo en sus primeros tiempos portugueses, pero el viento ha cambiado y bastante injusto sería que Lopetegui siguiese ignorándolo. No me encuentro capacitado para afirmar qué portero fue el mejor de España. A Ricardo Zamora no lo vi, claro, pero sí a Ramallets, Iríbar y Arconada. Todos magníficos, pero a ver quién es capaz de comparar el cupo de milagros con el que atesora Íker Casillas para que su vitrina sea una joyería de altísimo nivel.