Castreño sin ramo

La presidenta del Pleno de la Corporación municipal, Carmen Castreño, no lo pasó nada bien en el acto de homenaje a Blas Infante, padre de la Patria Andaluza, celebrado esta semana. La concejal, que representaba al gobierno de la ciudad, no tuvo ningún ramo de flores para dejar a los pies del monumento. Pasó algunos instantes tensos, porque nadie previó que la ciudad debía dejar algunas flores en homenaje al icono del andalucismo histórico. Cuando el Ayuntamiento de Sevilla fue citado por megafonía, nadie compareció a realizar la ofrenda. No había nada que ofrendar. Literal.