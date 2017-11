Cautela máxima ante los reencuentros

Como resulta que no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista, vuelve el fútbol que verdaderamente nos interesa. Otra vez Liga en una sabatina de reencuentros para que nos encontremos con una cita de acentuado calado sentimental. Llega a Nervión el Celta del ex sevillista Juan Carlos Unzué y espera el Sevilla que adiestra Eduardo Berizzo, el ex entrenador de los vigueses, ergo nadie dudará del contenido emocional de la cosa.

Viene, además, en el Celta el vigués Iago Aspas, ese magnífico delantero que no logró abrirse hueco en aquel Sevilla de Bacca y Gameiro. Pero es que, con las rotaciones como ideario fundamental con el que combatir el excesivo número de partidos, otro ex céltico, el danés Krohn-Dehli, puede ser de la partida así que el madrileño Del Cerro Grande ordene zafarrancho de combate. ¿O qué decir de lo que Nolito significó en aquel Celta que lo catapultó para la élite?

Parece que pasó un tiempo inmemorial del partido del Sevilla en el Camp Nou, pero aquello dejó la sensación de que el equipo es manifiestamente mejorable y que sólo falta que se lo proponga para no ser el que tantas y tantas tardes aburre a las ovejas. En aquella visita al dentista, un Sevilla horrible dio paso a un equipo muy atractivo. Del horror de la primera parte pasó a verse capaz de meter al Barça en su campo para no lograr algo por la ineficacia de Muriel ante el gol.

Yendo al presente de esta tarde de sábado nos encontramos con dos equipos distanciados por cinco puntos. Llega un Celta que al mando de Unzué aparenta más orden, pero también menos eficacia que el que adiestraba Berizzo. Tampoco defensivamente parece haber mejorado la tropa viguesa, pero se trata, sin duda, de un partido que este Sevilla que mira con un ojo, o los dos, a lo del martes con el Liverpool ha de embocar con cautela, que los reencuentros alteran demasiado.