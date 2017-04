Cita ideal para volver a las buenas sensaciones

Tiene pinta el partido de hoy en Nervión de ser el ideal para que el Sevilla se reconduzca y deje de mirar hacia abajo. Tras el desplome que hizo crisis el miércoles en Barcelona se ha desatado un miedo cerval a perder la cuarta plaza, esa que permite optar a continuar en la Champions. La ristra de malos resultados que el Sevilla ha enlazado con la tremenda decepción de Leicester como epicentro de este movimiento sísmico ha sido la causa.

Miedo que no sé si está justificado o es sólo fruto de una calentura pasajera, pero que es mal compañero de viaje porque con miedo a perder se anulan muchas opciones de ganar. Y hoy se antoja clave para quitarse de encima ese estado de ánimo. Llega el Deportivo, un club amigo de los animadores que van a tener ocasión de volver a su papel de jugador número doce tras el indulto concedido por Pepe Castro, un Dépor que no debe ser obstáculo para sosegarse.

Ni siquiera la situación del rival, que no es tranquilizadora, debe entorpecer la misión de este Sevilla tan cambiado. Sí le aporta interés a la partida el hecho de que sea Pepe Mel el conductor de la nave coruñesa. El madrileño, socio del Betis y suegro del vicepresidente Del Nido, sabe a qué sabe jugar en Nervión. Ahí le ha pasado de todo, desde el triunfo en la noche mejor de Beñat a dolorosas goleadas que fueron dilapidando el crédito que tenía en el beticismo.

Lo de hoy nada tiene que ver con aquello, su equipo actual será mucho mejor recibido que el anterior, pero no le veo muchas opciones a un Dépor que esta semana desperdició desde los once metros una ocasión de oro para aliviarse. Vuelve el Sevilla a casa y con la animación de sus animadores de guardia tras el desencuentro con el club. Es, insisto, la cita ideal para largar fuera los malos humores para hacer que las sensaciones vuelvan a lo que fueron no hace mucho.