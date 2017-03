Colegiado, la mujer del César, etc. etc. etc.

Delicado momento el que se vive en el fútbol español a causa de unos arbitrajes puestos en cuarentena desde las más variopintas instancias. Demasiados errores que se ven sobredimensionados por la irrupción de la técnica en las retransmisiones televisivas. Penaltis fuera del área como ya se vivieron aquí no hace mucho, goles que de fantasmas sólo tuvieron el nombre y, en el corazón de todo, la encarnizada rivalidad entre los dos grandes.

Aquel autogol que Hernández Hernández no validó en Heliópolis y el penalti de Bruno que sólo vio Gil Manzano han levantado en armas todos los demonios familiares. Sólo falta que Cataluña se levante al son de Els Segadors para que esto acabe mal. Para colmo, el inefable árbitro extremeño que no se tapa y sale del estadio La Cerámica con una bolsa del Real Madrid. Señor Gil Manzano, debería recordar que la mujer del César no sólo ha de ser buena, sino también parecerlo.

De siempre se aconsejaba a los futbolistas la conveniencia de ayudar al árbitro en su tarea. Aquello de no levantar los brazos en la protesta para no echarle el público encima y jugar con honestidad eran normas de obligado cumplimiento. Ahora se protesta más airadamente que nunca y se utiliza el piscinazo con frecuencia, cosas que no ayudan al buen desempeño de la labor arbitral. Y por si fuera poco, el uso de las redes sociales por parte de ciertos futbolistas de élite.

Los árbitros intentan defenderse denunciando los tuits de Piqué y las palabras de Fernando Roig. En el caso del extraordinario defensa del Barça llueve sobre mojado, pero no creo que pueda prosperar la denuncia sobre el presidente del Villarreal porque hay que ponerse en su piel. Tras considerar que un partido en franquía se tuerce por un error arbitral, eso de ver cómo el juez se va con regalos del beneficiado debe sentar mal. Y es que la mujer del César, etc. etc. etc.