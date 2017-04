Convivencia bajo mínimos

Estamos rodeados y vamos a tener que darle la razón a Francisco cuando habla de que vivimos la Tercera Guerra Mundial aunque a trozos. No quiero con esto extrapolar los conflictos que sufre el mundo a lo ocurrido en la Madrugada ni meterme en especulaciones gratuitas que sólo sirve para que los malnacidos que crearon el problema vean cumplidos sus objetivos. Unos malnacidos a los que cada uno les pone la camiseta que cree oportuno, lo que contribuye a multiplicar la alarma para contento de esa gentuza.

Se me viene a la memoria lo que me dijo el delegado de Seguridad Ciudadana que hubo de lidiar la Madrugona, aquella Madrugada del año 2000 en que por primera vez sintió miedo la ciudad. A Pepe Gallardo, nuestro hombre, le pregunté queriendo saber qué sabía él de aquello y me dijo que la causa se iría con él a la tumba. Y así fue, el cáncer hizo que Pepe se llevase el secreto y nunca pude explicarme por qué no lo desveló. Posiblemente se habría dado un paso gigantesco para que Sevilla no volviese a sentir miedo por un motivo como ese.

Un caso como éste demanda transparencia y esto no se está dando, por lo que se abona el terreno para unas especulaciones que no arreglan nada. Cierto es que, ante un ataque de esta envergadura, es natural que el instinto nos conduzca a reaccionar defensivamente y a buscar la causa cuando en realidad se va a una caza de brujas totalmente perniciosa. Propalar supuestos no sólo no arregla nada, sino que se le hace un flaco favor al prestigio de esa gran celebración que es la Semana Santa de Sevilla.

Especulando no sólo no se arregla el conflicto, sino que contribuye a disparar la alarma sin evitar que el problema pueda reaparecer en cualquier manifestación multitudinaria de la ciudad. Un senegalés borracho que grita "Alá es grande" es una anécdota que sólo consigue avivar la escalada de especulaciones para perjuicio de la mayor fiesta de Sevilla. Con esas versiones más o menos disparatadas de la autoría se dispara un obús a la línea de flotación de la principal filosofía de la Semana Santa de Sevilla, la convivencia. Una convivencia que hay que intentar por todos los medios que vuelva a ser el motor de esta sociedad ahora tan vulnerable.