Corta vida se prevé para el engendro

Todo al revés, Dios escribe derecho en renglones torcidos y este día que hoy amanece nace de nalgas, como nacen los niños en inminente peligro de muerte. Habrá que empaparse de la jornada de hoy porque muy raro será que sobreviva y continúe como Santo Martes según feliz acuñación de Antonio Burgos, creo creer. Lo de hoy es una majaretá sin visos de porvenir alguno, que me ha dicho un pajarito que un alto mandarín de la cosa repite y repite a quien quiera oírle que ese gol por la escuadra no se lo vuelven a meter se pongan como se pongan los padres del estropicio. El invento no es nuevo, pues ya se hizo en los albores del Sábado Santo, cuando dicho día pasó a Santo tras haber sido de Gloria hasta entonces, pero no tiene pies ni cabeza. Insisto, empápese de este Santo Martes porque no creo que vaya a haber ocasión de revivirlo, que no parece que el pajarito mienta.