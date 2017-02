Cuidado con un Valencia que llega de puntillas

Aunque el horario es de preguntarse a qué hora se come, el partido se las trae. Vuelve el Betis a la competición tras el obligado receso del fin de semana último y por mucho que levante el ánimo el recuerdo del pleito con el Barça, el rival de turno es motivo de inquietud. Bueno, inquietar inquietar inquietan todos los que componen la categoría máxima, pero me da que el Valencia ha de reaccionar de una vez y esa vez puede surgir ya mismo.

Me imagino los estragos que habrá hecho en el camerino ché el infamante 0-4 cosechado ante el Éibar. Me imagino el talante que dejaría esa hecatombe ante los guipuzcoanos y me imagino las ganas que tendrán los de Voro en revertir la situación mediante un triunfo en Heliópolis. De alerta máxima ha calificado Víctor la cita y no le falta razón, ya que al potencial aun hibernado del rival hay que añadir lo poco que se ha hablado durante la semana de este partido.

El caso Zozulya ha producido tal sobredosis de información que un choque de la importancia de este Betis-Valencia quedó eclipsado. El morbo que representa lo parafutbolístico ha hecho que lo meramente futbolístico quedase desplazado a un segundo plano que, precisamente, no beneficia a la causa verde, blanca y verde. Luego, hay que recalcar con insistencia que la situación del Valencia en la tabla no se corresponde con su potencial de entidad grande.

¿Partido trampa? No, ¿cómo va a considerarse una trampa enfrentarse a un equipo tan señero como el Valencia? Es un partido plagado de aristas y como un campo minado por el que el Betis ha de discurrir con tanta energía como cautela. Hacer bueno su papel de anfitrión es el objetivo, a la par que conviene atiborrar de información puntual este tiempo avant match a fin de paliar en lo posible el efecto de un caso que ha propiciado que el Valencia llegue de puntillas al partido.