Cuidado con unos leones que llegan heridos

Asentado y con plaza prácticamente asegurada en el deseado territorio Champions, el Sevilla recibe esta noche a uno de los pocos equipos que le hicieron doblar la rodilla en presencia de Jorge Sampaoli. Un tres a uno en la primera manga que hizo mucho daño y, como ahora, en plena resaca de derbi, pero los tiempos han cambiado tanto, se ha fortificado Nervión de tal manera que serán pocos los que apuesten hoy por Athletic Club.

Además, los leones son menos feroces sin su buque insignia, sin ese Aritz Aduriz que está viviendo una juventud, no sabemos si la segunda o la tercera, espléndida a base de goles. Pero esta noche faltará a lista el ariete guipuzcoano para solaz de un Sevilla que se come crudo a todo el que asoma la gaita por Eduardo Dato. Viene también el Sevilla de ganar el partido que más gusto le da, pero, cuidado, que también era así en la primera vuelta y entonces hasta marcó Balenziaga.

No se sabe qué plus de peligrosidad tendrá para el equipo sevillista la baja de su baluarte mayor en toda la cancha, que hay especialistas zonales a barullo, pero la omnipresencia de N'Zonzi en el juego blanco es algo que puede sobredimensionarse en caso de echársele en falta. Aunque hubo quien pregonó que la falta en el derbi no existió, las alegaciones no han surtido efecto y la sanción por el tarjetazo deja al Sevilla sin su piedra angular en la cita de esta noche con los leones.

Leones, por cierto, que lejos de San Mamés llevan meses sin rugir. Todo ello se implementa con las dificultades que presenta Nervión y a ver quién le discute al Sevilla su vitola de favorito indiscutible. Pero, cuidado, que aquí cualquiera es capaz de jugártela y Athletic Club llega muy herido por la inesperada eliminación de la Liga Europa en Nicosia. Y haciendo abstracción de tantas elucubraciones, lo cierto es que estamos ante un clásico de la Liga casi desde que existe la Liga.