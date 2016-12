Debbie Reynolds en Sevilla

Era el 10 de octubre de 1953. En el teatro San Fernando, la compañía de Celia Gámez representaba La hechicera en palacio. En el Cervantes ponían -porque así se decía: no proyectaban, sino ponían- Bienvenido Mr. Marshall; en el Pathé, Duelo al sol; en el Llorens, Un lugar en el sol; en el Trajano, Me siento rejuvenecer… Y en el Palacio Central, Cantando bajo la lluvia, presentación en Sevilla de Debbie Reynolds. Llámenlo nostalgia, si quieren; pero un juez imparcial me daría la razón por echar de menos aquellos cines y aquellas películas. Debbie volvió a Sevilla el Sábado de Gloria de 1955 -el último: al año siguiente la reforma litúrgica de Pío XII lo convirtió en Sábado Santo- en Las tres noches de Susana (Llorens). Y continuó visitándonos en junio del 57 (Tres chicas con suerte, Coliseo), mayo y septiembre del 60 (Cómo atrapar un marido, Palacio Central, y La pícara edad, Llorens), diciembre del 61 (Empezó con un beso, Palacio Central), noviembre y diciembre del 62 (Perdidos en la gran ciudad, Palacio Central, y Tammy, la muchacha salvaje, Coliseo), febrero del 63 (En su grata compañía, Palacio Central), octubre del 64 (La conquista del Oeste, Palacio Central) o febrero del 65 (Molly Brown siempre a flote, Palacio Central).

Llámenlo nostalgia si quieren, repito, pero comparen las multisalas de cualquier centro comercial con las arquitecturas y las decoraciones de estos cines, situados en un centro que todavía tenía vida de cafés, librerías, teatros y cines. Todos murieron, salvo el Cervantes. No me importa ir para viejo. Me ha permitido conocerlos. Hasta más viejo querría ser, para haber vivido el estreno de Cantando bajo la lluvia en el Palacio Central. Y me alegra tener la edad suficiente para haber visto en 1964, cuando mis abuelos me llevaron a Madrid en el Seíta recién comprado -mi abuela protegida por un turbante color turquesa para no despeinarse- y tuve la suerte de que me llevaran a ver La conquista del Oeste al Albéniz Cinerama, donde se proyectaba en el gigantesco triple formato. ¿Cómo olvidar a Debbie Reynolds cantando, al final, A Home in the Meadow? Aunque sólo fuera por esta canción -y por supuesto por You Are My Lucky Star y Good Morning-, lloraría la triste muerte de la voluntariosa y dulce Debbie Reynolds, fallecida para su desdicha un día después que muriera la princesa Leia que tuvo con Eddie Fisher.