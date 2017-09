Disfrutar y no sufrir es el secreto

Variopintas fueron las circunstancias que propiciaron el retorno de Lorenzo Serra al Betis. Un retorno que hubiera sido mucho antes de haber prosperado las insinuaciones de lo que los autollamados exigentes llaman entorno. Si por ese entorno hubiese sido, Serra llevaría un trienio a cargo de la parte deportiva y el Betis no habría perdido el tiempo en planificaciones aparentemente positivas, pero que rompieron en fiasco tras fiasco.

Es esa pertinaz conseja del entorno, maridada con la presentación de Rafael Salas para la presidencia, lo que hizo que el dúo que comanda la nave viese la luz verdadera como la vio Saulo cayéndose del caballo rumbo a Damasco. Debo confesar que viendo lo que veía, con francotiradores de las más extrañas especies tirándole a cuanto se movía en el Betis, prefería que Serra no viniese a ese avispero. Es lo que cualquiera podía querer para un amigo y el mallorquín lo es de un servidor.

Temí que su predicamento ante el beticismo pudiera desplomarse, pues iba a un terreno abonado por la insidia, la maledicencia y el no querer nada bueno para el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié. Pero las circunstancias mandaron, volvió con vara alta y ya se sabe de lo que es capaz Lorenzo cuando se le permite trabajar sin interferencias ni, lo que es peor aún, sin injerencias. Volvió a arreglar un juguete tan averiado como cuando sus venidas en 1994 y 2004.

Y a fe que no ha tardado el balear en retornar a la mejor galería de perpetuos para el bético de bien, que de los otros, mejor pasar de puntillas. Como además, un estajanovista como él afirma que el Betis no le hace sufrir sino disfrutar, pues he ahí su feraz labor en este largo y cálido verano de 2017. ¿Cuánto hacía que en el Villamarín no se disfrutaba como se disfrutó la noche del Celta? Pues casi desde que estaba él en el puesto que hoy ocupa Quique Setién, otro buen fichaje.