Don Manuel, cambie ya de disco

Giro nada inesperado en el caso, como nada inesperado que el encartado apareciese repitiendo ese mantra que cumplirá el próximo día 30 sus Bodas de Plata. La frase más repetida de la contemporaneidad sale de la boca del encartado en el caso judicial que se sigue contra Manuel Ruiz de Lopera. Es la muy manida de que "aquí está el que salvó al Betis". Frase archirrepetida, pero que no evitó que el Betis se fuese a la ruina años después.

Alguien debería decirle a este hombre que tan bético parecía que cuando él se hizo con la nave tras la huida de Hugo Galera y algunos más, al Betis lo había dejado limpio de deudas el Plan de Saneamiento, segundo saneamiento que disfrutaba el fútbol y, por supuesto, el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié. Limpio de deudas, había que reconvertirlo en SAD y ahí sí estuvo mejor Lopera, aunque sin demasiado mérito viendo con quién se jugaba los cuartos.

Muchos de aquellos que entonces se denominaban notables dicen que se fueron por miedo a los métodos coactivos de Lopera, pero lo cierto es que perdieron estrepitosamente ante el del Fontanal. Y ahora, cuando parecía que se enfilaba la recta final para saber cuál fue la trayectoria auténtica de Lopera desde el 92 hasta que fue aherrojado de la casa verde, blanca y verde, se pide un nuevo tiempo muerto. Dicen que para negociar, pero si tan fuerte está para qué más dilaciones.

No sé si es bueno o malo el pacto, pero si sirve para sacar al club del impasse judicial en que está inmerso y que tan fuerte le ata las manos, bienvenido sea. Lo que sí le digo al encausado es que no repita más que le salvó al Betis la vida porque el Betis ha demostrado durante sus 110 años que no ha nacido el malnacido que pueda matarlo. Ni siquiera un prócer como él, que decía que era la primera empresa andaluza minutos antes de ponerlo al pie del concurso, del martirio que sufre.