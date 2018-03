Duele, pero se impone el cupo fijo

Mucho se marea la perdiz a la caza de la piedra filosofal que sea capaz de arreglar la Semana Santa y no se sale de ese círculo vicioso. La Madrugada, en realidad toda la Semana Santa, tiene el mismo continente de siempre, pero con un contenido multiplicado y que hace inviable la fluidez. La sobredosis de nazarenos es incuestionable y la solución no puede ser que las cofradías den rodeos inexplicables, sino implantar el cupo fijo. Sabemos que duele decirle a un hermano que no tiene sitio en la cofradía, pero habrán de observarse algunas condiciones para llevar el antifaz y que el contenido quepa en el continente. Y una de las medidas que podrían paliar, la solución absoluta es complicada, el problema es la de que haya que tener cierta antigüedad como hermano para salir de nazareno. Digo que podría paliar, pero solucionar es complicado. Desgraciadamente.