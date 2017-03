Ecos del odio asesino

Los de Podemos aman a la Humanidad con un amor tan abstracto y desde una altura tan sideral que acaban por no distinguir las víctimas de sus agresores. Les sucede con el condenado por agresión con agravante de reincidencia Andrés Bódalo y con los agresores de Alsasua. En el primer caso, el agredido fue un teniente de alcalde socialista y, en el segundo, dos guardias civiles y sus novias.

Que redujeran a "pelea de bar" la brutal y cobarde agresión de Alsasua es repugnante no solo por los hechos en sí, sino porque en esta violencia resuena el eco del odio que asesinó a 206 guardias civiles, los últimos hace solo siete años, el 30 de julio de 2009 -Carlos Sáenz de Tejada (28 años) y Diego Salvá Lezaun (27 años)-, solo dos días después que ETA hiciera explotar un coche-bomba ante una casa cuartel en Burgos provocando 64 heridos. A estos tipos no solo les gusta pegar a los guardias civiles, también a sus novias; como a los etarras no solo les gustaba matarlos a ellos, también a sus mujeres e hijos: en la casa cuartel de Burgos dormían 120 personas, 41 de ellos niños. Nada nuevo. ¿Recuerdan el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza? Es importante no olvidarlo: ETA asesinó al joven de 17 años Pedro Ángel Alcaraz Martos y a sus dos sobrinas de tres años; al cabo primero Ballarín Cazaña y a su hija de siete años; al guardia civil Capilla Tocado, su mujer y su hija de 12 años, y al sargento Pino Arriero, su mujer y su hija de siete años.

No me sorprende que los de Podemos tengan la desvergüenza de recibir a los padres de los cobardes de Alsasua, igualando agresores y víctimas: al igual que el lenguaje grosero de chulo de taberna que Iglesias empleó ese mismo día en el Congreso, es lo que espero de ellos. Tampoco me sorprende -porque este país es este país- que la Audiencia de Navarra haya decidido que "si bien existe un movimiento OSPA con la finalidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 'salgan de aquí', no existen indicios suficientes de que los hechos ocurridos el día 15 de octubre fueran la materialización en un acto concreto con aquella finalidad, por más que alguno de los investigados forme parte del mismo". Es decir que usted puede militar en OSPA y pegarle a unos guardias civiles sin que su acción tenga nada que ver con su militancia. Me recuerda al "o es pensamiento, o es navarro" que le espetó Unamuno a un periodista de El pensamiento navarro.