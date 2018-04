Efecto neutro

En el PSOE andaluz no hay en estos momentos ninguna preocupación por los efectos que pudiera tener en sus perspectivas electorales el desarrollo del juicio de los ERE. De hecho, la parte más controvertida, la declaración de los ex presidentes Chaves y Griñán, pasó desapercibida, en parte porque la opinión pública tiene ya descontado el tema y en parte porque la coincidencia con la Feria de Sevilla le restó protagonismo, por lo menos, en la capital andaluza. El calendario del juicio no va a condicionar, en modo alguno, el calendario electoral que tiene que decidir la presidenta Susana Díaz.