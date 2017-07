Egoísmo y crueldad al mismo tiempo

Entiendo el afán de ser padre y comprendo cualquier medio para conseguirlo cuando la pareja es del mismo sexo, que ya se sabe que la procreación es cosa de hombre y mujer, sólo así. Comprendo, por tanto, que una pareja de homosexuales apele a la ayuda exógena para alcanzar el supremo logro de la paternidad. Dicho lo cual me parece un acto incomprensible que un hombre apele a un vientre de alquiler para ser padre. ¿Hay algo mejor que una madre? Creo que estará usted de acuerdo en que no hay nada que supere al amor de una madre por un hijo y resulta que el tipo que le compra el hijo a una extraña está privando a su hijo de lo que representa la protección y el cariño de la sangre de tu sangre. Por todo esto, pienso que lo que hacen esos que no quieren compartir paternidad es de un egoísmo ilimitado y de una crueldad feroz porque ¿hay algo mejor que una madre?