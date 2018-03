Encarando el día más largo

Amanece el día más largo jamás soñado, como un tobogán de sensaciones que va desde la visita de esta mañana a los templos hasta que el Cachorro expire por el Zurraque ya en la alta madrugada del sábado. No hay solución de continuidad y cuando el Nazareno entre en la Campana estará aún fresca la huella de Pasión y Sevilla será un hervidero al rebufo del día más largo y, por supuesto, más intenso del año. Jueves Santo en Sevilla, palabras mayores, miles de nazarenos y de personas, y Dios por todos los rincones de la ciudad. Esta mañana, las colas en Pureza, Bécquer, San Lorenzo o Castilla serán el presagio de lo que está por venir, con el jueves solapándose con la excelsa Madrugada. Cómo debe doler no estar hoy en Sevilla, qué catarata de nostalgia debe sentir todo el que no pueda vivir el día más largo de este milagro que es la Semana Santa... de Sevilla.