Europa brama contra el Real Madrid

Estupendo. La presencia nuevamente del Real Madrid en la final de la Champions es una extraordinaria noticia para el fútbol español, pero no parece tan buena esa sombra de corrupción arbitral que va cayendo sobre él. Eso de "así, así, así gana el Madrid" no es ya sólo cuestión doméstica sino que se ha extendido por todo el Viejo Continente y aunque la cuestión no es nueva, sin duda alguna se ha recrudecido recientemente.

Por ímprobos que sean los esfuerzos de disfrazar ese estado de cosa alardeando del ADN ganador del Madrid por parte del descomunal aparato hagiográfico que le ampara, la contumacia de esos arbitrajes bajo sospecha no beneficia en absoluto el cartel de nuestro fútbol. El penalti que, incluso, reconoció Marcelo y que hubiera podido suponer un radical viraje en la eliminatoria con el Bayern ya es la gota que colmó el vaso de la paciencia y Europa brama.

PSG, Juventus y Bayern, tres pesos muy pesados del fútbol europeo, se consideran perjudicados por el miedo escénico del Bernabéu, lo que agrava de forma considerable este estado de cosas. Pero lo cierto es que el Real Madrid ya está nuevamente en la final de Champions y esa marca de haber estado en cuatro de las cinco últimas finales es algo que no resisten sus competidores en general y el Barça en particular, que ve cómo su victimismo atávico se le hace insoportable.

Me alegro en lo más hondo de que el Madrid esté otra vez en disposición de alzar la Orejona a la par que habla muy negativamente del Barça que eso ocurra aun contando con Messi, el mejor futbolista que vi. Es más, el Madrid se ha desembarazado del temible Bayern sin necesitar los goles de Cristiano. ¿Qué hubiera pasado si Keylor juega con los alemanes y Ulreich con el Madrid? Quién sabe, pero quizá estaríamos hablando de otra cosa... con permiso del árbitro.