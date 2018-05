¿Existe 'Españistán'?

Desde hace un tiempo -coincidiendo con el encarcelamiento o la huida de los líderes del procés- se nos ha dicho que el sistema judicial español estaba en manos del PP y que no era independiente en absoluto. Y las críticas arreciaron cuando llegó la sentencia del juicio a la Manada: nuestro sistema judicial no sólo actuaba a las órdenes de los políticos conservadores y de su "mafia corrupta" -así se expresaban las voces críticas-, sino que además era heteropatriarcal y casposo y retrógrado. Es decir, que miles de personas creían a pies juntillas que nuestros jueces eran unas simples marionetas que obraban al dictado de los políticos corruptos. Éramos, en resumidas cuentas, una democracia imperfecta, un Estado fallido, una mezcla de Turquía y Azerbayán. Hablando en plata, Españistán.

Pues bien, la sentencia del caso Gürtel que acabamos de conocer -que ha condenado al antiguo tesorero del PP, Luis Bárcenas, a 33 años de cárcel y a pagar una multa de 44 millones de euros- parece demostrar que nada de eso era cierto. La sentencia es muy dura y ha provocado una justificadísima moción de censura que aún no sabemos cómo va a terminar, pero que es muy posible que eche del poder a Mariano Rajoy. Ocurra lo que ocurra, esa sentencia ha puesto al PP contra las cuerdas. Y cuando Rajoy creía tener asegurados dos años más de mandato, ahora se encuentra con que quizá tenga que dimitir si quiere evitar que Pedro Sánchez se haga con el Gobierno. De momento, Rajoy ha anunciado que no irá a ver la final de la Champions. La cosa tiene que ser muy gorda para que haya tomado una decisión así.

Por supuesto que nuestro país tiene muchos defectos, pero a partir de ahora debería quedar muy claro que la Justicia no está al servicio de nadie. Nos guste o no, no vivimos en Españistán. Aquí los jueces hacen su trabajo lo mejor que pueden -con gran falta de medios, entre otras cosas-, pero no se dejan imponer las sentencias ni actúan al dictado de los poderosos. Y si nuestra Justicia es lenta o si hay sentencias que nos parecen inexplicables, eso es así porque nuestro sistema es extremadamente garantista y porque los jueces no pueden hacer nada más que aplicar las leyes, les gusten o no. Ésa es su misión. Y la nuestra, votar a partidos que sean capaces de redactar unas leyes justas. No, no vivimos en Españistán. Por suerte para todos.