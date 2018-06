Éxito del bipartidismo

Lo siento, pero no todo el mundo puede ser gurú. Porque actualmente se practica una política de trampantojos y espejismos, donde los partidos se dan coba entre ellos, y hay asesores que parecen pagados por el enemigo. De modo que lo mismo dicen que lo blanco es negro, que insinúan que lo negro es blanco. O gris, según les conviene. Y ahora se está contando que, en realidad, todo lo que ha ocurrido estaba preparado por el Íbex 35, para teledirigir la política gracias a tontos útiles, quitándose de la circulación al quemado Rajoy y oxigenando a Sánchez cuando estaba lánguido. Así el PP tendrá tiempo para recuperarse de los soponcios y el PSOE para protagonizar algunos días de gloria, dando alegrías a las feministas y los ateos, pero con el presupuesto de Rajoy a salvo. En resumen, una jugada maestra para consolidar el bipartidismo en horas bajas.

Y luego está lo que se escribe. El diario de más tirada de España, El País, escribió el 26 de mayo un editorial titulado Elecciones anticipadas (que arrancaba en su portada). Ahí se decía: "Es un momento de emergencia nacional que no se puede resolver con meras componendas partidistas". Y también: "Llegados a este momento, lo menos lesivo para la estabilidad política y económica es forzar un adelanto electoral lo antes posible". No obstante, apenas 10 días después, ha publicado otro editorial titulado Un buen gabinete, donde afirman: "Frente a las acusaciones de que el Gobierno carece de la legitimidad de las urnas (el PP volvió a repetirlo irresponsablemente ayer), el nuevo presidente ha reforzado el mensaje de estabilidad con una mayoría de ministras y ministros de larga experiencia, a los que ha sumado perfiles sin experiencia pero de impacto mediático".

A las ministras y ministros las iban nombrando como si fueran los premios Goya. Y, al final, a los de Podemos se les quedó la cara de giligoyas, porque no premiaron a ningún colega de Pablo Iglesias. Yo sólo he echado en falta que no haya nombrado ministro de Deportes y Comercio a Andrés Iniesta. Hubiera sido un pelotazo. Pero no todos estaban dispuestos, pues no se sabe si van a durar una temporada completa de Liga o tres programas de Ana Rosa.

En el PP algunos piensan que no hay mal que por bien no venga: sin Rajoy no les irá peor que con Rajoy. Sería como un paréntesis, para recuperar al ciudadano escéptico. La vieja política es como los viejos rockeros, que nunca mueren. Ahí sigue Miguel Ríos, que también podría haber sido ministro.