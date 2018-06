Extraña decisión que tenga opciones Vallejo

Temiéndose ahora lo que la mayoría se temió desde el primer momento, que Carvajal no llegue a tiempo de un Mundial que empezamos en una semana, Lopetegui se lleva a veinticinco futbolistas, dos más de los que serán definitivos. Y he ahí la sorpresa, decididamente muy sorprendente, de que uno de esos futbolistas sea Vallejo, el joven central del Real Madrid que sólo juega en su equipo cuando el técnico no tiene otra solución.

¿Sería Vallejo elegido en caso de no ser del Real Madrid? Digo ser y no jugador, pues la verdad es que juega poquísimo y sin que rompa la pana cuando es elegido. Sólo falta recordar el partido que cuajó en Nervión aquella noche del protagonismo exacerbado de Sergio Ramos con sus penaltis y su autogol. La actuación del joven maño le hubiera incapacitado para figurar en los gustos del seleccionador y su llamada puede considerarse como falta de respeto a gente más capacitada.

Se puede argüir ante la aseveración de lo fácil que resulta ser internacional jugando en el Madrid que para ser de la plantilla del Madrid hay que tener un nivel superior a la media. Pero no parece que sea el caso de Vallejo y así como la presencia de Rodri, su compañero en este alargue de lista, la vemos plenamente justificada, futbolistas como Sergi Roberto y Bartra pueden sentir que el agravio comparativo se halla plenamente justificado en esta ocasión.

Si ya el afán por apurar las opciones, complicadísimas, de Carvajal se antojaban desproporcionadas, la convocatoria del cuarto o quinto central del Realísimo no tiene sentido. Pero, bueno, qué se le va a hacer y se demuestra que el color de la camiseta de cada uno tiene una importancia sideral para que Lopetegui levante o baje el pulgar. En fin, que sea lo que haya de ser y que el Mundial se desarrolle con bien para nuestros deseos. Con Carvajal o con quien sea, con Vallejo incluso.