Una Feria que rozó la perfección

Sin detenerme en el dato objetivo de los números considero que la Feria recién celebrada ha rozado la perfección. Incluso las temperaturas han contribuido al éxito con los mercurios transitando por la zona confort la mayoría del tiempo. Una Feria muy larga, eso sí, pero como tampoco es obligatorio eso de ir todos los días, pues también esa extensión contribuye a dosificar afluencias. No está mal el modelo actual, aunque también puede fluctuar según cuando caiga la fiesta, si viene alta o si llega baja. El año que viene, por ejemplo, el miércoles es festivo, Primero de Mayo, y eso no conllevará necesariamente abolir la festividad de San Fernando. Tampoco se asegura que no vayan a abolir la fiesta del Patrón, pues ya se sabe el ataque de urticaria que esta fiesta le da a algunos mandarines. Sea como sea, la Feria ha sido un éxito y que no decaiga, niño, llena ahí.