Ferrera se nos queda en la memoria

Abajo el telón, se le da el pase de la firma a la kilométrica feria taurina que creó Livinio Stuyck en los cuarenta y que nos ha tenido a pie de televisor durante un mes. Se arría el telón esta tarde con la corrida de Miura, que tendrá la participación estelar de uno de la familia, de Eduardo Dávila Miura. Y con tan prestigioso y temido hierro llega la hora de los balances para recrearnos en los triunfos de puerta grande de Ginés Marín, Enrique Ponce y Juan del Álamo, pero se me ha quedado en lo mejor del arcano el paso de Antonio Ferrera por la Monumental de Las Ventas del Espíritu Santo. Un torero vertiginoso ha roto en un consumado y enciclopédico maestro al que da gusto verlo. No sé qué va a depararnos la de Miura, pero viendo lo que se ha visto, ese extremeño que nació en las Baleares no sólo ha revalidado lo que cuajó en Sevilla, sino que se coloca en todo lo alto.