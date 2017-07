Fugaces momentos de felicidad

Como primer viernes de mes, la Basílica estaba de bote en bote y con una larguísima cola para el besamanos del Señor de la Sentencia. Tertulias en el atrio, otra cola para el museo, anochecida con temperatura confort y parecía que estábamos en la antesala del Paraíso con el reencuentro con amigos de siempre. La de sitios donde acudir que tiene Sevilla y lo de agradable que resulta pasear por ella en estos días de mercurios bondadosos. Y uno, que siempre que se va al mar lo hace como yendo a favor de querencia, siente que como en casa de uno, en ninguna parte. O sea que la otra noche en la Macarena, uno no echaba nada de menos, o casi nada. Es indudable que la felicidad absoluta no existe y que hasta en los mejores momentos surgen sombras, pero me queda claro que la otra noche bajo la estrella rutilante de la Esperanza, eso, fugazmente, parecía posible.