El Galera-Lopera, un derbi que se eterniza

Funesto el no es no con el que el llamado Pedro Sánchez colapsó el ritmo del país, ahora vuelve a la palestra susodicha negativa en boca de Hugo Galera, catedrático emérito de Anatomía Patológica y empresario de éxito. Y lo cierto es que hay que respetar a tan prestigioso galeno de la misma forma que hay que respetar la opinión de cualquier otro ciudadano, incluso si no porta los envidiables títulos que atesoran su personalidad.

Está en todo su derecho de negarse a firmar un pacto con el personaje que tanto daño intentó hacerle en el ámbito personal. Es absolutamente lógico que el señor Galera le guarde una inquina especial a Manuel Ruiz de Lopera, ya que motivos le dio éste tras haberse introducido en el Betis por la vía que le abrió el propio Galera. Motivos sobrados para que hogaño, el catedrático se cierre en banda ante lo que considera una especie de vergonzante pacto con el Diablo.

Ocurre, sin embargo, que está el Real Betis Balompié por medio. Si no fuese así, se le aplaudiría calurosamente su empecinamiento en que el peso de la Justicia caiga sobre la persona que tanto lo dañó. Está claro que sería lo conveniente ir hasta el final y que los ropones decidan si es culpable o inocente, pero está el Betis por medio y eso debería ser sagrado. Incluso serviría para entronizar a Galera por haber corregido aquella torpeza de meter a Lopera en el Betis.

Ya sé que es muy duro hacerle comprender a alguien que no nació bético que debe anteponer los intereses del club a los meramente personales. No soy quien, en realidad nadie es quien, para decirle a Hugo Galera qué es lo que debe hacer, claro que no. Dicen que al pacto puede llegarse por caminos ignotos en los que no está el doctor, pero no sería bueno para nadie. Lo ideal es que le quepa el honor de desalojar el templo de mercaderes al que tuvo la ocurrencia de meterlos.