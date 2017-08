Ganso, o lo del duro que sólo cambia quien lo tiene

Más viejo que el hilo negro, el dicho de que quien tiene el duro es el único que puede cambiarlo renació la noche del domingo en el centro geométrico de la vieja Iberia. Allí, junto al Cerro de los Ángeles, el brasileño Ganso se quitó de un taconazo -¿o fue con el empeine exterior?- la posibilidad de que el Sevilla le hubiese dado puerta a la terminación de un partido que él resolvió a pesar de no haber intervenido en él.

Pero el que tiene el duro puede cambiarlo cuando menos se espera y la verdad es que no había un cristiano que esperase dicha genialidad cuando, para colmo, apenas quedaba tiempo para su neutralización. No sé qué hubiera pasado si el Sevilla se viene sin ganar del campo de un recién ascendido que le superó de pitón a rabo, de campana a campana. Y es que la actuación de dicho genio fue absolutamente calamitosa en la que dio una imagen de vieja gloria deplorable, pero...

Ocurre que el Sevilla ya tiene los mismos puntos que el Madrid y que el Atleti porque este brasileño longilíneo y que no se lleva un balón dividido ni por casualidad supo convertir en oro un centro lateral que daba toda la impresión de ser carne de defensa. Ganó un solo balón en disputa con el rival y sirvió para que el Sevilla tenga cuatro puntos y no dos, conque bienvenido sea ese rapto de genialidad, que tuvo mucho de milagro, algo así como convertir el agua en un gran reserva.

Me pirro por un futbolista con la calidad de Ganso, sobre todo por su capacidad para enderezar de un golpe esa tarde que todo parece torcerse. Hubo algunos como Navas, Nolito o Krohn-Dehli que no jugaron mucho mejor que él, pero al menos competían más o menos con el enemigo de turno. Ganso, no. Ganso fue una figura decorativa en el partido a cara de perro que planteó el Getafe. O sea, como tantos Getafes que restan y ante los que no se sabe si procederá que esté Ganso.