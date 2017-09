Girona y Las Palmas, citas para afianzarse arriba

Cita que ni pintada para rematar el mejor inicio liguero en siglos la de esta tarde en Montilivi, ese estadio gerundense que el Sevilla va a pisar por vez primera. Tras haber sobrevivido al chaparrón de Liverpool, el Sevilla acomete la tarea de redondear un espectacular inicio de Liga que sólo tuvo el borrón del debut con aquel empate con el Espanyol. A partir de entonces, un par de triunfos y sin necesidad alguna de realizar un buen juego.

Y es que este nuevo Sevilla que han colocado en manos de Eduardo Berizzo está rentabilizando de forma excepcional lo que realiza en el campo a través de los habituales noventa minutos. Lo último fue lo de Liverpool tocando el cielo con las manos después de un sinfín de tribulaciones, penalti errado por el rival incluido. Claro que también pudo ser mejor la cosecha de haber acertado Muriel cuando la última campana estaba a punto de sonar, pero bien está lo que bien acaba.

Hoy colisiona con un recién ascendido que está dando una buena imagen en éste su debut como primerdivisionario. Durante una hora arrasó al Atlético de Madrid, ganó haciendo lo propio con el Málaga, y volvió a la realidad en Bilbao. Cuatro puntos como cuatro soles atesora el equipo catalán, una especie de filial del City gracias a los manejos del clan Guardiola a causa de esa especie de ingeniería parafutbolística por la que una persona o sociedad puede manejar varios clubes.

Anuncia rotaciones Berizzo, pero eso es algo que ya no necesita anunciar. Tiene dos citas el Sevilla para afianzarse arriba de forma indefinida, ya que después de Montilivi comparecerá en Nervión un equipo que ha entrado de pleno derecho en la lista de odiados por el sevillismo. El miércoles llega a Pizjuán Las Palmas, no se sabe si con Vitolo o sin Vitolo, para un partido calentito. Dos pleitos para colocarse arriba, pero la pregunta es si el equipo igualará juego y resultado. He ahí la cosa.