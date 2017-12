Gran Poder, misión y denuncia

Cuenta en su libro Dios, el mal y otros ensayos el catedrático de Filosofía de la Religión Manuel Fraijó, formado en teología en las universidades de Innsbruck, Münster y Tubinga, que paseaba por Sevilla con el cardenal alemán Walter Kasper, miembro de importantes tribunales, consejos y congregaciones pontificias y reconocido teólogo, cuando sucedió lo siguiente: "Recuerdo aún la cara de asombro que puso mi director de tesis, hoy cardenal Walter Kasper, al comprobar que hay una calle dedicada a Jesús del Gran Poder. Me miró atónito y me preguntó si eso significaba efectivamente Jesús der Grossen Macht. Al responderle afirmativamente, no pudo reprimir la risa. Y es que, si ya resulta complicado atribuir el gran poder a Dios, la operación se torna imposible en el caso de Jesús". Anoté con lápiz en el margen del libro: "si hubieran cogido por Conde de Barajas y entrado en la Basílica se les habría cortado en seco la risa". Porque les garantizo que nada serio, hondo y relevante para mi vida he leído en este u otros libros de teología que no me lo hubiera enseñado antes el Gran Poder.

O a lo peor no se hubieran enterado de nada, quién sabe. La demasía intelectual puede cegar tanto como la ignorancia. Por algo está escrito que Dios "no estima a ninguno que se cree sabio de corazón" y que "ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes, y las revelaste a los niños". Por algo Pascal, cuando tuvo la visión de Dios, escribió: "Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no de los filósofos y los sabios". Y no me cojan el paso cambiado. Lo de San Lorenzo nada tiene que ver con la fe del carbonero o la ignorancia sino con la manifestación del poder de Dios en un cuerpo humano doblegado, pero no vencido, por el dolor y la derrota.

No existe más humana representación de Dios hecho hombre. Por eso ninguna otra despierta con tanta fuerza en quien contempla lo que de divino hay en todo ser humano, su inalienable dignidad. Por eso en 2020 su Hermandad llevará a las periferias de la ciudad en la que están, para nuestra vergüenza, los barrios más pobres de España a esta fuerza de conversión, esta dignidad del humillado, esta victoria del vencido y esta denuncia hecha con la autoridad moral incuestionable del nacido en un establo de la periferia de Belén y ejecutado entre dos ladrones en la periferia de Jerusalén, tan pobre que ni tan siquiera tuvo donde reclinar la cabeza, llamado Jesús del Gran Poder.