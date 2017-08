Gran duelo con permiso del levante

Con permiso de la autoridad y si el levante no lo impide tenemos tarde grande de toros en El Puerto. "Quien no ha visto toros en El Puerto no sabe lo que es un día de toros". Así, en un azulejo junto a su Puerta Grande, reza este aserto de José el Gallo, y lo cierto es que acudir al coso portuense es encontrarse con un espectáculo único, atractivo a más no poder. Y esta tarde se da uno de esos carteles que, en cualquier otro tiempo, aseguraba el no hay billetes. Colisionan los dos principales exponentes de los conceptos que sirven de basamento de la Fiesta. Por un lado, el arte, eso tan rematado del arte que atesora Morante en sus telas; del otro, el poderío, la entereza y el secreto de la inmensa cantidad de toros que le sirven para triunfar, Julián López El Juli. El mejor mano a mano que puede anunciarse y, por si fuera poco, en El Puerto. Ojalá no desbarate el levante dicho duelo.