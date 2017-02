'Hijoputización'

Hace unos días, citando a Jorge Marirrodriga (El País), comentaba que un sindicato de estudiantes de la Universidad de Londres ha exigido que salgan del programa Platón, Descartes o Kant "por racistas, colonialistas y blancos". Javier Marías, en el mismo diario y citando el mismo artículo, recordaba otros disparates: se ha pedido que Matar a un ruiseñor y Huckleberry Finn sean prohibidos en colegios americanos porque contienen "afrentas raciales"; y se estudian los "casos" del Diario de Ana Frank, Romeo y Julieta y la Biblia. A esta última se le reprocha "su punto de vista religioso". Con razón escribe Marías que ya casi nadie dice lo que piensa para no ofender a los tontos y "cuando se cede el terreno a los tontos, se les presta atención y se los toma en serio; cuando éstos imponen sus necedades y mandan, el resultado suele ser la plena tontificación de la escena".

En esta escena tontificada se produce otro curioso fenómeno: mientras por corrección política en Londres se quiere expulsar a Platón, Descartes y Kant de la universidad, y en Estados Unidos a Harper Lee, Mark Twain, Ana Frank, Shakespeare o la Biblia -¡por "su punto de vista religioso", no se olvide!- de las aulas, los videojuegos, las redes, los realities y los cines exhiben para niños y adolescentes crueldades y groserías que convierten las pulsiones de Sade o Sacher-Masoch -los papás que dieron nombre al sadismo y al sadomasoquismo- en fenómenos o espectáculos de masas. Sangre, vísceras, vómitos, defecaciones, humillaciones, trivialización del sufrimiento… Así desde los descerebrados niñatos (neonazis, lo sepan o no) de los que escribí hace poco, que se fotografiaron saltando sobre los bloques del Memorial de Holocausto berlinés titulando la foto "saltando sobre judíos muertos", hasta las sagas Saw o Hostel, el tarantinismo, la llamada Nueva Comedia Americana (tropecé el otro día con una: en los primeros minutos hay eructos, vómito, una niña jugando con un consolador y una diarrea) o la premiada película de antropofagia Crudo ("No te pierdas el tráiler de la película que provoca desmayos en las salas de cine", "La película caníbal que causó desmayos en Toronto"), pasando por la repugnante barbarie que se desata en las redes tras la muerte de un famoso. ¿Esto sí y Kant, Shakespeare o Twain no? Esto es algo peor que tontificación. Es hijoputización.