La Historia demandará a los autores

Gurtel, los ERE, los cursos de formación, la madre que los parió, ¿cómo ha podido llegarse a esta repetición de frente popular? Pues degenerando, verso a verso, tacita a tacita, ni un solo día sin ese sapo con el que desayunarse. Así se ha llegado a este estado de cosas por el que un concejal electo se caga en la Constitución, otro tiene una trayectoria de mensajes en Twitter inadmisibles, o esa otra que entró a teta descubierta en la capilla de la Complutense y así una ristra de ejemplos que retratan una situación que no se da por vez primera en nuestra historia. Y esa Historia con mayúscula demandará a los malandrines que han originado este descalzaperros. Malandrines que dan la sensación de que en esta tierra de garbanzos los únicos que no robaron es porque no tuvieron la caja a mano. Todo se ha consumado, aquellos polvos trajeron estos lodos. Qué horror.