Homenaje a pedro morales

Cuando las cosas se hacen bien en la Macarena, entre el atrio y el Arco deben sonar Esperanza Macarena, Coronación y Pasa la Macarena. Las ofrendas musicales del insuperable trío de Pedros macarenos: Gámez Laserna, Braña y Morales. El primero fue ya del todo y para siempre de la Esperanza en 1987, el segundo en 1995 y el tercero el pasado 30 de junio. No comparecieron ante Ella con las manos vacías. Si Ojeda creó un mundo tangible para la Esperanza ellos crearon el mundo intangible de su música: el aire que mece y hace sonar el contrapunto de sus caídas de palio, la brisa que la acaricia y la atmósfera que nos envuelve haciendo que no haya nada que sintamos, respiremos u oigamos que no sea Esperanza. Suenan estas tres marchas -y con ellas las de Cebrián y Moreno- y ya todo es Macarena, solo Macarena, corazones saliéndose por los ojos en forma de lágrimas al sentir que la eternidad irrumpe en el tiempo porque el tabernáculo de Dios está entre los hombres.

Esto es lo que don Pedro Morales expresó magistralmente en Esperanza Macarena. La convierte cada Madrugada en música el Carmen de Salteras, la banda que tras ir tantos años con la Esperanza -con Ella, no tras Ella, porque su música va por delante de la Macarena anunciándola, la hace aún más hermosa, es decir más Ella, cuando la vemos y mantiene su presencia cuando ha pasado- se ha contagiado de su bendita desmesura hasta hacerse tan Macarena que, yendo más allá de lo que profesionalidad exige, no dejó de tocar, corriendo a su paso, cuando la Esperanza voló del Salvador a la Basílica en siete chicotás; y le tocó 120 marchas cuando regresó aquel 31 de mayo que dejó chicas las rondas como si su abarrotada anchura se hiciera estrechez de Relator, Parras o Escoberos.

El Carmen de Salteras, generosa por ella misma y por ser tan Macarena, rinde hoy, impulsado por su presidente, José María Álvarez Palma, y por José Luis Garrido Bustamante, un homenaje a don Pedro Morales en la iglesia de Santa María de la Oliva de Salteras. Como no es una charanga, sino que toca música religiosa en ese culto externo que es la salida procesional, primero se celebrará una misa por su alma y después Garrido Bustamante, Álvarez Palma, Carlos Crivell Reyes y Fran López de Paz darán paso a las interpretaciones, entre otras composiciones, de Virgen de la Paz, Virgen de Montserrat y Esperanza Macarena. Es de bien nacidos…