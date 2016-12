Hoy nace el Gran Poder

Q style="text-transform:uppercase">uien oiga hoy la Misa del Gallo ante el Señor del Gran Poder, desde esta mañana vestido de gloria de Epifanía como si los hilos de oro de la túnica persa cantaran el Oratorio de Navidad de Bach, sabe que cuna, cruz y resurrección son una sola y misma cosa, que la alegría de la primera tiene ya inscrito el dolor de la segunda y en esta resplandece la gloria de la tercera. Es magnífico que para los miles de sevillanos que desde esta mañana irán a la Basílica a ver al Señor con la túnica que Juan Manuel le bordó en 1908, este sea el símbolo de la Navidad. Y lo es porque denota una fe madura, recia y realista, que derrota la falacia de que la confianza o la creencia en Dios es un síntoma de debilidad que busca en Él refugio para huir de la realidad del dolor y del pavor a la muerte. Pues miren ustedes, señores míos: más que los inocentes Niños en las cunas de los encantadores nacimientos, más que la gloria de los Reyes Magos adorándolo, más que la alegría de los villancicos, más que las luces y las bullas de las calles, la Navidad en Sevilla es este hombre Dios y este Dios hombre que carga con su muerte sobre los hombros y refleja todo el dolor, indefensión y ternura del mundo en sus ojos.

Hace cinco días, una dolorosa representó la Esperanza y hoy un varón de dolores representa la alegría por el nacimiento de Dios, y la manifestación de su poder y su gloria. A la devoción crecida en el corazón del pueblo de Sevilla, probado por tantas fatigas y necesidades, no se la engaña con vanos consuelos. Cosa de débiles, engaño consolador y opio del pueblo decían que era la religión. Será allí donde la Esperanza no sea la lucha entre una sonrisa y cinco lágrimas. Será allí donde el Gran Poder de Dios no se represente en el abatimiento de un hombre al límite de sus fuerzas, desgarrado por la compasión y la ternura, al que ni las traiciones, ni los látigos, ni las espinas han logrado despojar de su realeza: Él es el derrotado de una causa invencible.

Feliz Navidad a todos, creyentes o no, porque Dios los ama por igual. Suenen en las memorias los campanilleros de la Niña de la Puebla y en San Lorenzo, entre la trompetería persa bordada por Ojeda, las primeras estrofas del Oratorio de Navidad de Bach: ¡Alegraos, cantad felices! ¡Alabad este día! ¡Abandonad el temor y las penas! Adorad al Altísimo cantándole a coro: ¡Adoramos tu nombre, Señor… -y Sevilla añade-… del Gran Poder!