Huevo frito

Quizás habría que recurrir a técnicas de psicoanálisis para averiguar las razones profundas por las que la plana mayor del PP andaluz arrancó el curso político el pasado miércoles en Vélez-Málaga friendo huevos, Uno de los grandes referentes de la cocina europea, Paul Bocuse, ponía esta receta como prueba selectiva para los aspirantes a trabajar en su casa: si no se sabe freír un huevo no se puede ser conocinero. En el curso político que ahora empieza, en el que se prevé fuerte marejada entre San Telmo y la Moncloa a cuenta de la financiación y los Presupuestos, el PP va a necesitar pericia de chef para no verse cogido entre dos fuegos.