Importancia del Ateneo en el día a día

Reconocer cómo el Ateneo ha recuperado el sentido de ágora cultural es de obligado cumplimiento, hasta el punto de haber recobrado la importancia que siempre tuvo en esta Sevilla donde raro es el día que no se convoca media docena de actos. Tres o cuatro conferencias, un par de presentaciones de libros, alguna que otra inauguración de exposiciones varias se dan a diario en esta ciudad nuestra y puede afirmarse sin recato alguno que el Ateneo forma parte vital de esa alineación de lugares en los que no faltan nunca Cruzcampo, Cajasol o el Mercantil. Y de un tiempo acá, el entusiasmo juvenilmente febril de Alberto Máximo Pérez Calero está siendo motor imparable para el auge que la Docta Casa muestra con una agenda bien repleta de convocatorias de actos culturales de todo tipo. Ya sabe, si cualquier tarde tiene tiempo diríjase a calle Orfila. No se arrepentirá.