Incertidumbre ante el rescate de un mito

Debería ser una gran noticia y bien acogida unánimemente la del retorno de Lorenzo Serra al Betis. Alguien ha calificado su llegada como el advenimiento del necesario salvavidas que rescate al club del remolino en que se encuentra atrapado, pero otros califican su contratación como la compra del paraguas que proteja al dúo Haro&Catalán de la gran tormenta que se ha formado en su vertical, por lo que el futuro no se aclara con esto.

Ángel Haro ha tenido la perspicacia de imitar a Lopera en una de las cosas buenas que hizo por el Betis, la de apelar a Lorenzo Serra. Sólo cabe pedir al Cielo que no le imite en las formas que empleó cuando el feeling con el balear se rompió. He escrito en numerosas ocasiones que mi amistad con Lorenzo me llevaba a desaconsejarle la vuelta, entre otras cosas porque el ambiente tan irrespirable que rodea al Betis hace prácticamente imposible que la nave progrese.

Desde la humillación sufrida ante el Alavés, el retorno de Serra ya no era una utopía y mientras la ciudad vivía el gozo ferial, los contactos avanzaban para que la repetición de la vergüenza en Butarque precipitase los acontecimientos. Y ahora, ¿qué? Pues ahora, el Betis ha puesto el futuro en manos del hombre que le proporcionó el mejor presente vivido en la contemporaneidad. Creo que se debió producir la vuelta hace seis o siete años, pero mejor tarde que nunca.

¿Garantiza el éxito la presencia de Serra en el puente de mando? Todo lo deportivo pasará por su fielato y eso da confianza, pero insisto en que el ambiente guerracivilista que padece el Betis con el plus del activismo de ciertos intrusos en la causa dificulta cualquier maniobra favorable. Como amigo de Lorenzo me inquieta su retorno, pero como conocedor del Betis y sus circunstancias, creo que es la mejor salida para una situación aparentemente sin salida posible.