Incomprensibles dudas en torno al Sevilla

Sumidos todavía en el vértigo de lo del miércoles en el Camp Nou con aquellos últimos minutos de frenesí, el Sevilla reaparece ante su gente con el corazón dividido por una duda kafkiana. La duda es la de si el equipo anda de bajón en lo físico o es en el juego, cuando la realidad de todo es que no puede por medio partido, el segundo tiempo de Mendizorroza, sacarse conclusiones tan drásticas, ¿o es que alguien pensó que siempre iba a ganar?

De la segunda parte de Vitoria se han sacado conclusiones que, como mínimo, pueden parecer precipitadas. Sobre todo cuando en la continuación del derbi nos mostró un Sevilla tan poderoso como siempre aun habiendo sido arrollado en la primera. También contribuye a tal descalzaperros haber dado opción a que Athletic Club le arrebatase la pelota para no hacerse con el botín por las veleidades del destino, pero el fútbol no suele moverse por los terrenos de las ciencias exactas.

Lo matemático rara vez casa con este hermoso juego, de ahí que veamos como alardes de pesimismo unos análisis más realizados con el corazón que con la cabeza, como confundiendo la realidad con el deseo. Por tanto, no queda otra que insistir en que la velada de esta tarde calurosa en Nervión parte de color claramente sevillista. Y tanto es así que a la tarjeta forzada de Vitolo en Vitoria, Sampaoli le ha añadido la ausencia de varios pesos pesados del plantel.

Señal inequívoca de que no se ve al Leganés con suficiente peso específico como para temerse lo peor. Ausencias que tienen mucho que ver con lo de un ojo en el Leganés y los dos en Leicester y en la inminente cita del Calderón. Cita esta última que se ve clave para que el Territorio Champions no corra peligro alguno. Paralelamente, lo de esta tarde con los pepineros del sur de Madrid no debe suponer una gran dificultad para un equipo que no debe arrojar dudas.