Infamias de bienvenida a Lorenzo Serra

Convendría que el bético de bien, ese que sólo aspira a que su equipo gane el mayor número posible de partidos, tomase conciencia de la tesitura que atraviesa su querido club y, sobre todo, que tomase buena nota de quiénes son los bueyes con los que ara. Y es que hay que darse cuenta de qué tipo de reacciones se están vomitando con ocasión del retorno de Lorenzo Serra al sitio de donde nunca debió ser defenestrado.

En el colmo de la sublimación etílica incluso se llega a decir que si triunfó en el Betis fue por el manto protector del mejor dirigente del Betis en sus ciento diez años de vida. O sea que el mejor dirigente bético es el mismo que lo dejó al borde del catafalco con un agujero del que todavía no se ha recuperado tras una infamante bancarrota que le condujo a un concurso de acreedores del que está saliendo a empujones. Y eso que lo había cogido limpio en aquel Km. 0 del año 1992.

Se ve desde más allá de la segunda raya de picadores lo que escuece el retorno de Serra al puente de mando del, por siempre y para siempre, Real Betis Balompié. Otros dicen que el dúo que le ha traído, ese dúo que sería vituperado aunque descubriese la piedra filosofal, será una marioneta en sus manos. La cosa es tergiversar para ese viejo recurso de meter el dedo en el ojo con y sin motivo, si es que hubo alguna vez en la vida motivo para meter el dedo en ojo alguno.

Y, paralelamente, criticar cualquier nombramiento, incluso si no se ha producido, que la cosa es tirar el cubo a ver si alguien devuelve al recipiente toda el agua que se derramó. Por cierto, curiosos algunos apoyos para Salas, ese candidato que puso a los bueyes tras el carro, proclamándose candidato sin haber dado a conocer qué programa tiene. Y como estrambote, un viejo pensamiento que no debe olvidarse: al Betis lo alancearon cientos de veces, pero no lo mataron jamás.