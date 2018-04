¿Información o espectáculo?

Se acuerdan de Cristina Cifuentes? No había otra noticia en España ni cuestión a la que se dedicara más horas de televisión hasta que la enterró la condena de la Manada. Así de cruel es el mundo del espectáculo. Y, sin embargo, hay muchas preguntas sin respuesta en torno a este caso. ¿Es verdad que se intentó borrar toda huella del incidente del supermercado? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Y quiénes lograron hacerse con una copia de lo que debía haber sido borrado, siguiendo el protocolo obligatorio, quince días después del incidente? ¿Responde el incidente, menor aunque vergonzoso, a una gamberrada impropia de un adulto o a un impulso incontrolable? ¿Por qué tras lo del máster emprendió esta suicida huida hacia delante quien sabía perfectamente lo que había hecho y -por lo visto- que existía la grabación? ¿Qué relación guardaba el poseedor de la grabación con las acusaciones de chantaje -"He sido espiada y se han ofrecido dosieres contra mi persona. Las grabaciones ya se conocían en algunos medios de comunicación"- hechas por Cifuentes? ¿Qué medios lo tuvieron y no lo publicaron, por qué no lo hicieron y quién y con qué intenciones se les hizo llegar?

Por un lado, parece que la reacción ante el incidente de las cremas revela una personalidad extraordinariamente fuerte -¿quién sería capaz de soportar sin romperse la comparecencia tras la divulgación de las bochornosas imágenes?-, pero, por otro, su reacción tras el escándalo del máster, su gestión de la crisis, el propio incidente del supermercado, la ceguera ante la calamidad que ella no podía ignorar que se le venía encima y la falta de reflejos para dimitir antes de ser humillada en público revelan una personalidad débil o inestable (lo que concuerda con su reacción al ser sorprendida en el supermercado, que agravó su situación). Por un lado, parece que muchos conocían en el PP el incidente y, por otro, el partido la promovió a los más altos cargos. Por un lado, Cifuentes debía ser consciente de sus talones de Aquiles, pero, por otro, arremetía, como lideresa de la anticorrupción, contra los pesos pesados madrileños de su partido. Por un lado, la filtración parece fuego amigo, pero, por otro, sorprende que sus poderosos enemigos no lo hayan utilizado antes. ¿Se sabrá alguna vez la verdad? ¿Interesa a los medios informar de la verdad o se desinteresarán de un espectáculo que ya no da audiencia y no sirve a intereses políticos?