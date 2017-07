Inquietante tener miedo de uno mismo

Somos tan vulnerables que huimos de nosotros mismos. A esa conclusión se llega ante el vídeo que un nazareno de paisano filmó al paso del Silencio por Cuna. Va a ser verdad, por tanto, que las carreras de la Madrugada no fueron planeadas por nadie. Tenemos miedo de nosotros mismos y de ahí que salgamos huyendo de no se sabe qué en cuanto alguien se asusta. Peor esto que la primigenia idea de que el disparate estaba orquestado. De haber sido así, todo tendría su explicación, un ataque terrorista que aunque incruento atemoriza. Lo que desvela el vídeo de Toni Martín, el nazareno de paisano, muestra un estado de cosas inquietante a más no poder. Entre unos y otros nos han hecho vivir con el alma en vilo y mirando de reojo no vaya a ser que pase lo que todos tememos. Situación espantosa que no nos lleva a nada bueno. Un grito y todos a correr, qué horror.