Irresponsables y beneficiados

El disparate que se ha instalado en España desde que se conoció la sentencia del caso Gürtel es muy triste. Garantiza una amplia producción de basura política para los próximos meses. Confirma que algunos líderes sólo piensan en su beneficio personal. Son capaces de perjudicar a un país en recuperación sin inmutarse. Se les llena la boca de España y de democracia, pero son desmentidos por sus comportamientos. Cuando llega la hora de demostrar altura de miras se vienen abajo.

Mariano Rajoy quiere pasar la página de la sentencia del caso Gürtel como si no hubiera ocurrido nada. Aparte de las torpes justificaciones que ha dado, lo cierto es que los casos de corrupción han quemado al PP. Un partido que ha sido capaz de sacar a España de una dura crisis (aunque con víctimas no recuperadas) estaría en la cresta de la ola, ganando por mayoría absoluta, si no fuera por casos como Gürtel. Tras esa sentencia, Rajoy debe ofrecer algo. Por ejemplo, adelantar las elecciones a final de 2018 y decir que él no será candidato. Y asumir que la gestión del PP era un desastre, con un tesorero como Bárcenas condenado a más de 30 años. Asumir que deben hacer una limpieza a fondo del pasado. Refundarse otra vez, e incorporar a otros líderes.

La agenda política está impactada por el esperpento de la moción de censura marxista (a lo Groucho). Pedro Sánchez ha presentado una, pero como no ha gustado a sus barones callados, ahora parece que pueden aceptar otra. En el PSOE quieren pactar con Ciudadanos. Así evitarían el bochorno de que sólo reciban el apoyo de aquellos a los que el PSOE había puesto la raya roja del artículo 155, y además los herederos de ETA. Y, por descontado, con Podemos. Pedro Sánchez propuso el viernes un gobierno monocolor socialista, que es injustificable con los resultados que obtuvo. Pretendía gobernar con sus ideas sin haber sido legitimado en las urnas. Al entender que no va a colar, el PSOE ha ofrecido "elecciones en unos meses" a Ciudadanos.

Albert Rivera sabe que Ciudadanos encabeza las encuestas y su momento puede ser ahora… o nunca. Por eso plantea "un candidato instrumental" que convoque ya a las urnas. El gran tapado de este lío es Pablo Iglesias, que está en el proceso de bendecir su chalé ante las bases de Podemos. Iglesias no quiere elecciones. Es el partido al que más beneficia la moción de Sánchez presidente. Por eso le regaló la idea. Veremos lo que pasa, porque Pablo es quien mejor mueve los hilos del Pedro marioneta.