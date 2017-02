Joaquín desempolva la santiaguina

Antañazo se hizo célebre la santiaguina, que lo mismo era un fervorín que una regañina y que tomó el nombre de su inventor, aquel presidente de presidentes que fue Santiago Bernabéu. Igual la utilizaba para motivar ante un compromiso importante que para regañar si a su juicio no había dado la tropa todo lo que había que dar. Dicen los que las vivieron que todo consistía en convertir el gesto en adusto si la cosa iba de cabreo.

Pues ya tenemos en el Betis un continuador de la cosa y como a falta de pan buenas son tortas, quien se ha encargado de rescatar dicha práctica ha sido el inefable Joaquín. Dice alguna garganta profunda que el portuense estuvo muy en su papel de líder del vestuario y que no tuvo reparo alguno en dirigirse directamente a alguno de los que estuvieron en el desaguisado granadino. Sacando a relucir su indiscutible beticismo, la charla dicen que caló hondo en el vestuario.

No está mal que, al fin, haya en el Betis alguien que apele al beticismo. Aunque sea un futbolista y no un dirigente, que hubiera sido más lógico, una santiaguina a tiempo puede tener efectos positivos y eso siempre viene bien. Claro que lo mejor sería que la plantilla de profesionales encargada de salvaguardar al Real Betis Balompié no diese motivos para que le ponga colorada la cara un compañero. Y es que lo del viernes doloroso de Granada fue tan esperpéntico...

Entre aquel brindis a la terminación del drama junto a la Alhambra y la regañina de Joaquín, la plantilla bética ha salido muy tocada. Sólo falta propósito de enmienda y dolor de corazón para que nunca más salga tan dañada la imagen del Real Betis Balompié. ¿Será eso posible de una puñetera vez? Ojalá sea así y que la fórmula desempolvada por Joaquín haya causado efecto. En ese caso que dure cierto tiempo, que ya está bien de pedir perdón cada dos o tres partidos, ¿no?