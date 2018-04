La Justicia, sólo creíble si conviene

Preparadas las pancartas sólo cabía esperar a que se hiciese pública la sentencia. Demasiado tiempo esperando la noticia mientras un sinvivir de rumores adobaba la espera. Eso de que uno de los jueces considerase la absolución de los presuntos violadores traía a mal traer al personal en general y al feminismo radical en particular. Al final, y tras meses de espera, la sentencia no le gusta a nadie y la prueba es que las dos partes van a recurrirla. Mala deriva es haber dejado de creer en los jueces y sólo mostrarse de acuerdo con la Justicia cuando ésta falla a favor de corriente. Y mala praxis también la de hacerle la competencia a los ropones juzgando sin saber a ciencia cierta qué pasó. Si ni siquiera tres jueces se ponen de acuerdo, qué va a esperarse de esas turbas que se tiran a la calle con pancartas preconcebidas o de esos políticos que opinan de lo que no saben.