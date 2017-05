Una Liga más viva que nunca hasta el fin

Esta Liga está teniendo un final interesantísimo, pues lo único que quedó decidido es que es que Osasuna y Granada no irán la Liga próxima al Bernabéu. Lo demás está en el aire, con el apasionante duelo por el título que ahora parece más cercano al Real Madrid que al Barça. Y en esta disputa, el inoportuno detalle del partido que se suspendió en Balaídos por culpa de la meteorología y que llega cuando el Celta ya no mira a la Liga.

Ese partido de Vigo es un elemento que distorsiona la Liga, pues no es lo mismo enfrentarse a un Celta centrado en la competición que ahora que sólo piensa en ser el relevo español del Sevilla en la Liga Europa. No diría yo que adultera el todos contra todos, pero que lo distorsiona bastante por supuesto que sí. Y eso hace que no se observe con claridad el ático de la tabla, ya que ese encuentro aparece en un momento que no es el que se vivía cuando aquel vendaval.

Ahora resulta que la dolorosa derrota del Sevilla en La Rosaleda no deja decidido el póquer de equipos que puedan jugar la Champions. Derrota incomprensible de un Sevilla que combinó perdones con obsequios para un 4-2 que en nada refleja lo acontecido junto a Martiricos. Los errores ante el inspirado Kameni y el de Pareja para meter al Málaga en el partido fueron los lodos que trajeron los polvos de una derrota que puede estropear una fantástica campaña.

Muy bueno para el fútbol que a falta de tres jornadas, cuatro para el Madrid, haya tan pocos pleitos sentenciados. Claro que en lo que atañe al Sevilla hay que recalcar que si pasado mañana le gana a la Real en Nervión, la cuarta plaza no peligra pase lo que pase en las dos citas siguientes. Y, además, puede tener el privilegio de ser juez de la Liga el domingo 14 de mayo en Chamartín. Fantástica Liga que llega viva, muy viva, al final para bien del fútbol nuestro.