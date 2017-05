Llenazos en el parque temático

Reventón de gente así que sea la hora que sea en el real. No sé hasta cuándo va a durar, qué día se arriará la persiana, pero desde que el viernes, a cencerros tapados, ya estuviese llena, la Feria es una bulla continuada. ¿Se debe al cambio consumado mediante referéndum sin apenas quórum? No sé a qué achacarlo, pero la verdad del cuento es que la afluencia de gente está siendo tremenda. Además, justifican los responsables la idea de la caseta para el turismo mediante unos balances económicos muy considerables, con no sé cuántas reservas para comidas. Paralelamente, la Feria taurina también registra unas entradas muy superiores a las de aquellos años de crisis coincidentes con la negativa de las figuras a venir a la Maestranza. Miel sobre hojuelas, por tanto, pero la constatación de que Sevilla se convirtió en atractivo parque temático es irrefutable.