Dos asesinos, Charles Manson y Salvatore Totó Riina, han muerto a los 83 y 87 años en la cárcel cumpliendo sus respectivas cadenas perpetuas. Riina, gracias a una directiva del papa Francisco que excomulga a los mafiosos no arrepentidos, no tendrá funeral. ¿No son democracias Estados Unidos e Italia? Si, y ello no les impide contemplar la cadena perpetua para determinados crímenes, ya sea por su extrema ferocidad y crueldad (caso de Manson) o por sumar a estas el altísimo número de víctimas y el ataque al Estado (caso de Riina). ¿Ignora el Papa la misericordia y el perdón? No, pero tampoco los evangelios. Hace unos días, una de las lecturas de la misa exponía esta cita de San Juan: "Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él".

Descartada por aborrecible y bárbara la pena de muerte, que convierte la sociedad y la judicatura en homicidas, la cadena perpetua descarta la reinserción a causa de la atroz naturaleza de los crímenes cometidos por quien es condenado a ella. En cuanto a la excomunión, según el Catecismo de la Iglesia católica, es "la pena eclesiástica más severa" reservada a "ciertos pecados particularmente graves". ¿Son fruto de la venganza, el ensañamiento o la vulneración de los Derechos Humanos las muertes de los ancianos Manson y Riina en la cárcel? No. Son fruto de la justicia. ¿Es fruto de la ausencia de misericordia la excomunión de Riina? No. Es fruto de la aplicación del Código de Derecho Canónico que interpreta lo expresado por el propio Jesús Nazareno tal y como lo recogen sobre todo los evangelios de San Mateo y San Marcos o el Apocalipsis, donde está escrito que los asesinos "tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda". ¿Supone un déficit democrático la existencia de la cadena perpetua? No, como lo demuestra que Italia, Francia, Inglaterra, Suecia o Alemania la contemplen en casos de especial gravedad.

En España, que debe ser mucho más democrática, a instancias del PP se aprobó en 2005 la prisión permanente revisable. Pero el pasado mes de octubre el PNV, el PSOE y Unidos Podemos, con el apoyo de otros partidos minoritarios como Compromís y Bildu, presentaron una proposición de ley para dar inicio a su derogación. Será que somos más demócratas y humanitarios que nadie. Aquí Manson y Riina se habrían muerto en sus casas, tras haber salido hace años de la cárcel. Como los peores asesinos etarras.