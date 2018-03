Marchando una más de pendulazo

Desde el mismo momento que el concepto de machismo se considera pecaminoso y el de feminismo virtuoso, hay que poner las cosas en cuarentena, igual que hay que ponerlas cuando el maltrato machista es considerado delito y al revés sólo falta. Aquí se ha pegado un pendulazo de no te menees y si lo de antes era abominable, lo de ahora lleva camino de serlo, si es que no lo es ya. Para el jueves se ha organizado una barahúnda de actos en los que se criminaliza la figura del varón y se lleva a unos altares la de la mujer. Instaurado el día de la mujer trabajadora, lo que me parece estupendo, se tira a dar al hombre por el mero hecho de serlo, en algún lugar queda quedan sustituidos el día del padre y el de la madre, por el día de la familia, ya que el hijo puede tener dos padres o dos madres, que, como bien se sabe, es lo más natural del mundo. Qué cosa, mariposa.