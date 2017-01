Merecido premio a la polivalencia

Ahora que las redacciones son compartimentos estancos en las que el que entiende de asuntos del Sevilla no roza los del Betis y en las que el de Local no sale más allá de Bellavista resulta reconfortante ver cómo se reconoce a un periodista todoterreno. Me gustó ver cómo Fernando Gelán recibía un reconocimiento en la gala anual de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Fernando pertenece a la antigua estirpe periodística en la que no se encasillaba a los redactores, sino que proliferaban los que acudían a todos los frentes con conocimiento de causa. Igual se iba de viaje con los equipos de fútbol que informaba prolijamente de Semana Santa (él y Filiberto Mira son los pioneros en la sobredosis semanasantera de hogaño), informaba de algún suceso o de un conflicto laboral. Fernando era prolífico, polivalente y su reconocimiento es más que merecido.